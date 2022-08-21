Известный поэт поделился воспоминаниями о детстве в «деревянной Москве»

Воспоминаниями о детстве в «деревянной Москве» в интервью «Москвич Mag» поделился известный поэт, писатель и общественный деятель Юрий Поляков.

Поляков рассказал, что его детство прошло в Басманном районе в Балакиревском переулке, где он жил в общежитии маргаринового завода.

«Москва моего детства была в значительной степени деревянной и топилась дровами, по переулкам постоянно разъезжала ассенизационная бочка, опустошая обычные в те годы для столицы выгребные ямы. Сегодня той, бревенчатой Москвы уже нет, если не считать исключений вроде музея Виктора Васнецова. Нет и моей 348-й школы с профилями великих писателей на фасаде», — рассказал писатель.

Ранее певец Сергей Лазарев поделился воспоминаниями о Москве своего детства.