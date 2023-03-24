Ученые пообещали полярное сияние в небе над Москвой

О возможности полярного сияния в небе над Москвой предупредили ученые. О редком для этих мест явлении сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Стало известно, что из-за сильнейшей за последние годы магнитной бури, пик которой пришелся на ночь и утро пятницы, 24 марта, полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45-50 градусов, то есть возможны в небе над Москвой и Санкт-Петербургом. По информации астрономов, сильнейшие магнитные возмущения могут наблюдаться в течение двух-трех суток.

Ранее жители столичного региона заметили в небе гало — редкое природное явление, при котором вокруг солнца образуются светлые и радужные круги.