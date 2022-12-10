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20:29, 10 декабря 2022
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Диетолог назвала основную пользу кефира

Диетолог назвала основную пользу кефира
Фото: digifoodstock.com / CTK / Globallookpress.com

Пользу от употребления кефира в разговоре с «Москвой 24» назвала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, кефир благотворно влияет на состояние кишечника.

«Кефир — это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы. Углеводы — это источник энергии. Белки — строительный материал для всего организма. Жиры тоже хороший энергетический ресурс», — пояснила специалист.

По ее словам, в этом напитке также есть полезные микроорганизмы, которые благотворно влияют на работу тонкого и толстого кишечника, то есть создают дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты.

Врач отметила, что в день достаточно пить 200 миллилитров этого напитка, чтобы получить от него максимальную пользу.

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