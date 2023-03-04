Мясников объяснил пользу кофе для печени

Пользу, которую может принести употребление кофе для здоровья печени в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» объяснил, как употребление кофе может помочь здоровому функционированию печени.

«Что делают эти три-четыре чашки в день? Благотворно влияют на здоровье печени. Особенно у людей с проблемами. Кофе, в частности, предотвращает переход из гепатита в цирроз, и из цирроза в рак», — сообщил доктор, отметив, что допустимая доза напитка при этом не должна составлять не более трех-четырех чашек по 150 миллилитров в сутки.

Кроме того, кофе способно предотвращать тяжелые инфаркты и инсульты, что также, по словам Мясникова, было подтверждено клиническими исследованиями. У тех, кто употребляет напиток регулярно реже возникают приступы мерцательной аритмии.

При этом врач предупредил, что кофе нельзя пить детям и беременным женщинам. Тем, кто страдает гипертонией употребление напитка необходимо также ограничить.

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