Мясников объяснил пользу кофе для печени
Пользу, которую может принести употребление кофе для здоровья печени в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» объяснил врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» объяснил, как употребление кофе может помочь здоровому функционированию печени.
«Что делают эти три-четыре чашки в день? Благотворно влияют на здоровье печени. Особенно у людей с проблемами. Кофе, в частности, предотвращает переход из гепатита в цирроз, и из цирроза в рак», — сообщил доктор, отметив, что допустимая доза напитка при этом не должна составлять не более трех-четырех чашек по 150 миллилитров в сутки.
Кроме того, кофе способно предотвращать тяжелые инфаркты и инсульты, что также, по словам Мясникова, было подтверждено клиническими исследованиями. У тех, кто употребляет напиток регулярно реже возникают приступы мерцательной аритмии.
При этом врач предупредил, что кофе нельзя пить детям и беременным женщинам. Тем, кто страдает гипертонией употребление напитка необходимо также ограничить.
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