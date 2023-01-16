Доктор Мясников раскрыл пользу правильного шоколада

Пользу от употребления правильного шоколада в своем Telegram-канале раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, только в темном шоколаде находятся полезные вещества.

«Шоколад должен быть темным, "черным", с содержанием какао не менее 70 процентов (указано на этикетке). Квадратик от такой "правильной" плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесет организму не только удовольствие, но и реальную пользу!» — пояснил специалист. По его словам, такой продукт содержит много полезных для организма антиоксидантов.

При этом эксперт предупредил, что пользы от так называемого молочного шоколада нет. По его словам, это вредный продукт с большим содержанием сахара, трансжиров, наполнителей, усилителей вкуса и консервантов.

Ранее доктор Александр Мясников также объяснил разницу между полезными и вредными жирами.