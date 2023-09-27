Сотрудник погоста раскрыл содержимое поминальных пакетов

Содержимое поминальных пакетов раскрыл в беседе с «Мослентой» работник одного из российских кладбищ Константин Стругов.

Стругов рассказал, что люди приносят пакеты в благодарность и для того, чтобы работники помянули усопшего. По его словам, неважно, что лежит внутри, главное — сам факт того, что тебе хотят таким образом сказать «спасибо».

В пакет обычно кладут бутерброды, пирожки, конфеты и сок. Иногда в наборе есть алкогольные напитки, но Константин их не пьет.

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