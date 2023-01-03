Россиянам дали рекомендации по оказанию первой помощи при ожогах

Рекомендации, которые помогут россиянам оказать первую помощь пострадавшему с ожогами дал главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный. Его слова приводит официальный Telegram-канал Минздрава России.

«К травматологам во время праздников обращается множество людей с ожогами разной степени тяжести. Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими)», — отметил специалист.

По словам врача, обожженную часть тела необходимо охлаждать под струей холодной воды в течение 20 минут. При отсутствии воды, поверх повязки или ткани можно приложить лед. Такой способ поможет ослабить боль, снизит отечность, уменьшит площадь и глубину ожогов.

Специалист также предупредил, что ожоговые пузыри нельзя вскрывать. Также не нужно убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды и накладывать различные составы.

Ранее травматолог предупредил об увечьях из-за катания на тюбинге.