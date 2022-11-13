Юрист обозначила размеры алиментов на детей при разводе родителей

Размеры алиментов, которые одному из родителей нужно будет выплачивать на ребенка в случае развода в беседе с «Мослентой» обозначила юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

«81 статья Семейного кодекса определяет следующие размеры сумм на содержание детей: на одного ребенка — одна четвертая часть месячного дохода, на двух детей — одна третья часть заработка, на трех и более детей — одна вторая часть заработка (иного дохода) родителей», — пояснила специалист. Родители должны финансово обеспечивать своих детей до их совершеннолетия.

Юрист отметила, что суду законом дано право увеличивать или уменьшать указанные доли. При принятии решения суд будет исходить из того, в каких условиях содержались дети ранее и к каким условиям привыкли, будет оцениваться финансовое и семейное положение родителей.

Суд также может определить содержание на детей не в долях, а в твердо установленной сумме, если отец имеет непостоянный заработок, имеет иные доходы (от сдачи помещений в аренду, получает дивиденды), не работает официально или не работает вовсе. При определении суммы алиментов в твердо установленной сумме, помимо дохода супруга, будет учитываться и размер минимального прожиточного минимума, установленного в регионе, продолжила специалист.

«Если родители принимают решение расстаться, то им лучше самостоятельно решить вопрос о суммах содержания на детей. Такое решение закрепляется в соглашении, для его оформления придется посетить нотариуса. Если супругам не удалось договориться, то вопрос будет решаться в суде», — заключила Миронова.

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