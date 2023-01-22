Москвичам дали рекомендации для помощи белкам зимой

Рекомендации для помощи белкам в непростой для животных зимний период дали столичным жителям специалисты ГПБУ «Мосприрода». Советы москвичам опубликовал портал мэра и правительства Москвы.

«Зимой, когда в парках ложится глубокий снег, добывать пищу белкам становится намного сложнее. К тому же световой день короче, и млекопитающим приходится тратить больше энергии на обогрев. В этих условиях человек может помочь пушистым зверькам», — отмечают эксперты.

Подкармливать животных рекомендуют лишь при наступлении холодов и устойчивого снежного покрова. Для этого лучшими вариантами будут сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, грецкие орехи, желуди и другая полезная пища.

Кроме того, человек может сделать для белок искусственные гнездовья и кормушки. При их изготовлении запрещено использовать токсичные вещества и материалы, а также гвозди. Крепить подобные конструкции необходимо с помощью веревок и лент, чтобы животные не поранились.

Ранее объяснение массовому нашествию лис в Москве дал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Эксперт уточнил, что у животных начался брачный период.