Жительница Подмосковья предложила необычную помощь любителям рыбалки

Необычную помощь любителям рыбалки предложила жительница подмосковной Истры. На популярном сервисе объявлений она заявила о готовности за вознаграждение побыть «трезвым рыбаком».

«Предоставляю услугу "трезвый рыбак": вы отдыхаете, я ловлю вам рыбу, оплата от 1000 рублей в день (зависит от улова) + обед», — написала россиянка.

Объявление подкреплено двумя фотографиями с изображением девушки, которые не связаны с рыбалкой. Никаких доказательств необходимых навыков она не предоставила.

Ранее на популярном сервисе объявлений москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей. Его предложение оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак.