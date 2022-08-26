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Жительница Подмосковья предложила необычную помощь любителям рыбалки

Жительница Подмосковья предложила необычную помощь любителям рыбалки
Фото: Brady Rogers / Unsplash

Необычную помощь любителям рыбалки предложила жительница подмосковной Истры. На популярном сервисе объявлений она заявила о готовности за вознаграждение побыть «трезвым рыбаком».

«Предоставляю услугу "трезвый рыбак": вы отдыхаете, я ловлю вам рыбу, оплата от 1000 рублей в день (зависит от улова) + обед», — написала россиянка.

Объявление подкреплено двумя фотографиями с изображением девушки, которые не связаны с рыбалкой. Никаких доказательств необходимых навыков она не предоставила.

Ранее на популярном сервисе объявлений москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей. Его предложение оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак.

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