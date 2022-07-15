Москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей

Четырехлистный клевер за пять миллионов рублей выставил на продажу житель Москвы. Предложение опубликовано на известном сервисе объявлений.

«Покупал за два миллиона рублей, но, так как санкции, он стал чуть дороже. После покупки я приобрел квартиру и престижный автомобиль. Переезжаю в другую страну, поэтому готов продать этот счастливый клевер», — написал автор объявления.

Предложение оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот объявления и написала: «Бизнес развивается!»

Ранее жительница Москвы выставила четырехлистный клевер на продажу за 100 тысяч рублей. Ее предложением Собчак также поделилась у себя в соцсетях.