Город
Вчера в 23:36
1 мин.

Москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей

Москвич выставил на продажу «счастливый» клевер за миллионы рублей
Скриншот: Avito

Четырехлистный клевер за пять миллионов рублей выставил на продажу житель Москвы. Предложение опубликовано на известном сервисе объявлений.

«Покупал за два миллиона рублей, но, так как санкции, он стал чуть дороже. После покупки я приобрел квартиру и престижный автомобиль. Переезжаю в другую страну, поэтому готов продать этот счастливый клевер», — написал автор объявления.

Предложение оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот объявления и написала: «Бизнес развивается!»

Ранее жительница Москвы выставила четырехлистный клевер на продажу за 100 тысяч рублей. Ее предложением Собчак также поделилась у себя в соцсетях.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.