Пациенты московской больницы устроили поножовщину в отделении

В московской больнице имени Боткина пациенты устроили поножовщину, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

Двое мужчин подрались в 22-м отделении медучреждения. В итоге один из участников конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в область головы, шеи и рук.

Пострадавшему потребовалась дополнительная медицинская помощь, он находится в состоянии средней тяжести. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире. Мужчину доставили в реанимацию.