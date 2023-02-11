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13:46, 11 февраля 2023
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Пациенты московской больницы устроили поножовщину в отделении

Пациенты московской больницы устроили поножовщину в отделении
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

В московской больнице имени Боткина пациенты устроили поножовщину, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

Двое мужчин подрались в 22-м отделении медучреждения. В итоге один из участников конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в область головы, шеи и рук.

Пострадавшему потребовалась дополнительная медицинская помощь, он находится в состоянии средней тяжести. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее москвич изрезал соседа ножом за шум в квартире. Мужчину доставили в реанимацию.

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