Названа самая популярная писательница в России

Дина Рубина возглавила список самых популярных русскоязычных писательниц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». Предпочтения пользователей сервиса была проанализированы за последние пять лет.

«Лидером рейтинга стала Дина Рубина, на втором месте — Гузель Яхина. На третьем — Наринэ Абгарян. Замыкают пятерку рейтинга Людмила Улицкая и Мария Метлицкая», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, популярность авторов определялась количеством проданных цифровых экземпляров книг. Наиболее востребованным произведением у Дины Рубиной стал роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», у Гузель Яхиной — «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Зулейха открывает глаза». Самой читаемой повестью у армянской писательницы Наринэ Абгарян стала повесть «Манюня».

Самым читаемым произведением у Людмилы Улицкой стала семейная сага «Лестница Якова», а у Марии Метлицкой — «Дневник свекрови». Помимо этого, в рейтинг вошел дебютный роман «Хирург» Марины Степновой и бестселлер «Женщины Лазаря». Популярностью у пользователей сервиса пользуются Маша Трауб, Виктория Токарева, Мариам Петросян и Татьяна Устинова.

Ранее был назван самый популярный у россиян фильм в 2022 году.