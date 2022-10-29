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17:45, 29 октября 2022
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Стали известны самые популярные российские направления у туристов в ноябре

Стали известны самые популярные российские направления у туристов в ноябре
Фото: Unsplash

Самые популярные российские направления у туристов в ноябре стали известны в ходе анализа поисковых запросов клиентов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru».

Выяснилось, что на поездах россияне чаще всего планируют поехать в Санкт-Петербург (39 процентов), в Москву (23,5 процента) и в Сочи (5,2 процента). Кроме того, путешественники хотят посетить Минеральные Воды (2,2 процента) и Казань (1,9 процента). Также среди наиболее популярных железнодорожных направлений оказались Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара.

Самым востребованным автобусным направлением стала Москва (доля поисков 12,5 процента). На втором месте Санкт-Петербург (4,8 процента) и на третьем — Ростов-на-Дону (3,5 процента). На автобусах россияне планировали поехать также в Волгоград, Томск и Воронеж.

Ранее были названы самые популярные российские направления в новогодние праздники.

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