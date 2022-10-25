Названы самые популярные российские направления в новогодние праздники

В числе самых популярных российских направлений для путешествий в новогодние праздники оказались Краснодарский край, Минеральные Воды и Подмосковье. Их в интервью «Коммерсанту» назвал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Сокращение возможностей для перелетов и рост их стоимости привели к перераспределению спроса», — прокомментировал Ромашкин повышенный спрос на внутренние направления.

Россияне начали активно приобретать туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, на Байкал, Домбай, в Приэльбрусье и Архыз. Наибольший интерес у туристов вызывает Сочи — на курорте «Красная поляна» заявили, что загрузка номеров на новогодние праздники составляет 45 процентов. Это это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Наиболее значительный рост заполняемости отмечен в отелях категории «пять звезд».

Ранее россияне определили подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны.