Названо самое популярное направление для отдыха у россиян

Более половины российских туристов собираются отдохнуть летом в Турции. Другие популярные направления для отпуска назвало РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования туров Travelata.

Аналитики выяснили, что Турции отдали предпочтение 57 процентов россиян. Порядка 25 процентов отдыхающих предпочли отечественные курорты, самым популярным среди них стал Адлер. Третье по востребованности направление — Египет.

Средний чек на отдых в Турции в 2022 году составил 168 тысяч рублей. В 2021 году этот показатель находился на уровне 105 тысяч рублей. Российские курорты подорожали меньше. Отдохнуть внутри страны сейчас стоит 64 тысячи рублей против прошлогодних 55 тысяч.

Ранее стало известно, что россияне массово начали отказываться от отдыха в Турции, несмотря на популярность этой курортной страны. Эксперты считают, что спрос резко упал из-за сокращения авиаперевозок и связанной с этим дороговизной авиабилетов.