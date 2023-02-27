Популярное у россиян пиво исчезнет с прилавков магазинов

С прилавков российских магазинов скоро может исчезнуть популярное в стране пиво. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине текущего года уйти из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

«На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее. Мы стремимся достичь соглашения (с потенциальными покупателями активов — примечание "Мосленты") в первой половине этого года», — говорится в пресс-релизе.

Окончательные убытки концерна будут определены после передачи бизнеса новому владельцу, сейчас ущерб от ухода с российского рынка компания оценивает почти в 300 миллионов евро (23 миллиарда рублей).

Ранее полезное свойство пива и вина назвал телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников. Он отметил, что эти напитки снижают воспаление в организме.