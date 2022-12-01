Раскрыт секрет новой волны популярности московского конструктивизма

«Идеолог стиля Моисей Гинзбург описывал конструктивизм через "борьбу горизонтали и вертикали". Наблюдать за этой борьбой, искать известные ракурсы и создавать собственные оказалось увлекательно. Людей, которым это нравится, довольно много, и они по-своему продвигают конструктивистскую архитектуру, популяризируют тему в блогах и пабликах в соцсетях», — рассказала собеседница «Мосленты».

Кроме того, конструктивизмом начали интересоваться бизнесмены. «Большинство конструктивистских памятников находятся сегодня в самых привлекательных местах на карте Москвы. Если здание не безнадежно, а у инвестора есть деньги и чувство прекрасного, то может получиться интересно», — объяснила Серегина. В пример блогер привела дом Наркомфина на Новинском бульваре, который отреставрировали под руководством внука Гинзбурга.

Ранее основные проблемы перестройки исторических зданий столицы назвал архитектор, основатель бюро IND architects Амир Идиатулин. «У нас такие здания либо сносят, либо починят, покрасят, и ждут, пока найдется покупатель. А мне кажется, что и первый, и второй вариант — плохие», — признался он.