Названы самые популярные у москвичей авианаправления прошедшего лета

Самыми популярными авианаправлениями у москвичей прошедшим летом стали Сочи, Петербург и Калининград. Данные сервиса путешествий Туту.ру приводит РИА Новости.

Так, наиболее популярным направлением у жителей столицы стал Сочи. Стоимость авиабилетов туда-обратно в среднем составила 14 602 рубля. Также москвичи в двое чаще, чем годом ранее, стали летать в Санкт-Петербург, где средний чек за билет составил 5898 рублей.

Тройку лидеров среди самых востребованных летних направлений замыкает Калининград. За билет в обе стороны путешественники платили в среднем 10689 рублей.

По данным экспертов, на внутренние направления пришлось 87,7 процента спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.

Ранее были названы самые популярные направления внутреннего туризма у россиян.