Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета

Самые популярные среди россиян авианаправления внутри страны во второй половине текущего лета РИА Новости назвали в пресс-службе сервиса Туту.ру. Сервис проанализировал бронирование билетов на даты с 1 июля по 30 сентября.

По этим данным, наиболее популярным стал маршрут Москва — Сочи. На это направление в стране оформляется каждый пятый билет, отметили в пресс-службе.

Кроме того, популярными у россиян стали рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу, а также из Тюмени и Красноярска в Сочи.

Самый большой процент бронирований был сделан на июль. Наименьшее количество купленных билетов зафиксировано на сентябрь.

Ранее пять направлений для отдыха вдвоем в России назвала эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас. Первое место в ее списке занял Санкт-Петербург.