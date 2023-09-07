Названы самые популярные этим летом у москвичей блюда

Самые популярные у москвичей блюда этим летом назвали «Мосленте» в пресс-службе сервиса «Кухня на районе». Стало известно, что столичные жители съели более 30 тысяч порций салата «Цезарь» с куриной грудкой.

На втором месте по популярности оказался борщ, на третьем — кесадилья. Кроме того, столичные жители предпочитали заказывать лапшу «Дошик-рамен» и хот-дог со свиной колбаской. При этом наиболее популярной категорией блюд оказалась домашняя еда.

Кроме того, стало известно, что, по статистике, любимым блюдом жителей города в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) стали боке и боулы, а жители районов за его пределами выбирали супы.

Ранее в декабре 2022 года сообщалось, что жители Москвы стали чаще есть фастфуд, посещаемость фудкортов при этом заметно возросла.