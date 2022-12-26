Жители Москвы стали чаще есть фастфуд
Жители Москвы стали чаще есть фастфуд, посещаемость фудкортов при этом заметно возросла. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные исследования.
«По данным Focus Technologies, в январе — ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3 процента год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16 процентов», — говорится в сообщении.
Более заметные изменения показывает «Чек Индекс». По их данным, число чеков в заказах быстрой еды в Москве онлайн и офлайн увеличилось на 18 процентов, а обороты — на 22 процента.
Генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица считает, что заведения быстрого питания продолжат пользоваться популярностью только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне. Если же снижение доходов продолжится, то россияне в целях экономии начнут чаще готовить еду дома и будут реже ходить в общепит, сказала она.
Ранее был назван самый популярный фастфуд у жителей Москвы.