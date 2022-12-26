Жители Москвы стали чаще есть фастфуд, посещаемость фудкортов при этом заметно возросла. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные исследования.

«По данным Focus Technologies, в январе — ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3 процента год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16 процентов», — говорится в сообщении.

Более заметные изменения показывает «Чек Индекс». По их данным, число чеков в заказах быстрой еды в Москве онлайн и офлайн увеличилось на 18 процентов, а обороты — на 22 процента.

Генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица считает, что заведения быстрого питания продолжат пользоваться популярностью только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне. Если же снижение доходов продолжится, то россияне в целях экономии начнут чаще готовить еду дома и будут реже ходить в общепит, сказала она.

Ранее был назван самый популярный фастфуд у жителей Москвы.