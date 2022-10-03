Шеф-повар школьной столовой поделилась воспоминаниями о советских завтраках

Воспоминаниями о завтраках в школах в советское время с «Мослентой» поделилась 30 лет проработавшая шеф-поваром в школе на севере Москвы Любовь Зотова. Она отметила, что в середине 70-х годов в английской спецшколе, в которой она работала, даже не было столовой и вся еда была привозная. Позже было принято решение о строительстве нового корпуса со столовой.

«С 1980-х большую часть меню готовили в столовых при школах. Один раз в неделю была каша, и то чаще всего по понедельникам. Ведь, чтобы на завтрак подавать котлеты, надо с вечера делать заготовку. Проще было в понедельник прийти и просто заварить кашу», — рассказала она.

Меню, по ее словам, менялось каждый день. На завтрак школьникам подавали булочки с маком, фрукты, иногда даже котлеты и курятину. При этом за неделю меню ни разу не менялось.

«Сосиски мне, например, очень нравилось, какие нам привозили. Я и сейчас не могу таких найти. А дети могли откусить и бросить. Наших детей ничем не удивишь», — поделилась Зотова.

Ранее плюсы еды из школьной столовой назвала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.