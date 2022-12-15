С прилавков магазинов в России начали исчезать популярные чипсы

Популярные у россиян чипсы Pringles американской компании Kellogg начали исчезать с прилавков магазинов. Об этом РБК сообщили российские ретейлеры — представители сетей магазинов «Магнит», «Лента» и «Верный» подтвердили, что продукция этого бренда практически закончилась.

«Представитель российского подразделения Kellogg (ООО "Келлогг Рус") подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены весной 2022 года правообладателем Kellogg Europe Trading Limited. К настоящему времени все запасы продукции на складах официального импортера этой продукции уже реализованы», — уточняет РБК.

Об остановке поставок продукции в Россию Kellogg объявила девять месяцев назад. Российские торговые сети планируют заменить их аналогами, в том числе отечественного производства.

Ранее напитки компании Coca-Cola в России переименовали в «Добрые». В частности, газировки Сoca-Cola и Fanta получили названия «Добрый Cola» и «Добрый Orange».