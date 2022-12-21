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17:36, 21 декабря 2022
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Названы самые популярные для бронирования отелей города России

Названы самые популярные для бронирования отелей города России
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Самые популярные для бронирования жилья города России в своем исследовании назвал сервис поездок и путешествий Туту.ру, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что из всех возможных объектов размещения чаще всего самостоятельные путешественники выбирали именно отели.

«Чаще всего туристы, отправлявшиеся в путешествие по стране, бронировали жилье в Санкт-Петербурге и Москве — в сумме доля заказов составила 40 процентов, причем столица оказалась на втором месте», — говорится в материалах исследования.

Популярными для туристов оказались также Сочи, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В первую десятку российских городов по числу бронирований вошли Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Новосибирск.

Стало известно, что, кроме отелей, россияне предпочитали бронировать апартаменты, хостелы, мини-отели и гостевые дома, сообщили представители сервиса.

Ранее стали известны подмосковные направления со снизившейся стоимостью домов.

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