Стали известны подмосковные направления со снизившейся стоимостью домов

Подмосковные направления со снизившейся стоимостью домов называет РБК со ссылкой на специалистов «ЦИАН.Аналитики». Стало известно, что средняя стоимость загородного жилья упала на Щелковском и Калужском шоссе.

«Наращивать и без того высокую стоимость в условиях низкого спроса очень сложно, поэтому почти по всем дорогим направлениям с мая цены перешли к снижению. Особенно заметно это проявилось на Калужском направлении, где в ноябре текущего года цены на 13 процентов ниже ноября прошлого года», — цитирует РБК эксперта «ЦИАН.Аналитики» Елену Лапшину. Сегодня средняя стоимость дома на Калужском шоссе составляет 34,5 миллиона рублей.

На Щелковском шоссе падение оказалось менее заметным — на 3,7 процента. В ноябре 2021 года обзавестись там коттеджем можно было за 16,4 миллиона рублей, сегодня средняя цена дома составляет 15,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о резком снижении спроса на строящееся жилье в Москве. «Вместо долгосрочного планирования многие покупатели квартир теперь выбирают вариант "здесь и сейчас"», — объяснил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.