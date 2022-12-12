Названы самые популярные у россиян города для поездок в новогодние праздники

Самые популярные у россиян города для поездок в новогодние праздники назвала «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, .

«Из российских направлений в этом году большинство поедет в Москву — столица набрала 16,8 процента голосов. На втором месте расположился Сочи, отдыхать здесь собираются девять процентов опрошенных, 7,3 процента проведут праздничные дни в Санкт-Петербурге. Замыкают пятерку популярных городов Казань (сюда поедут 6,7 процента респондентов) и Тюмень (четыре процента)», — говорится в материалах исследования.

При этом половина опрошенных, предпочитающих поездки по России, не выделяют определенного направления. 33,8 процента респондентов сообщили, что хотели бы в период новогодних каникул погулять по крупным городам, еще 24 процента ответили, что их привлекают экскурсии, 19,2 процента хотели бы увидеть горы, а 9,8 процента — города Золотого кольца. Еще 5,5 процента выбрали вариант «Другое» и в основном отмечали, что планируют на Новый год выехать за город.

Ранее были определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники.