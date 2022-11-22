Названы самые популярные у покупателей квартиры в Москве

В октябре 2022 года самыми популярными среди покупателей вторичного жилья в Москве стали однокомнатные квартиры — на них пришлось 38 процентов от общего числа сделок. Об этом говорится в исследовании риелторской компании «Миэль», результаты которого появились в распоряжении РБК-Недвижимости.

«Еще 35 процентов спроса пришлось на двухкомнатные квартиры, доля "трешек" составила 23 процента от общего числа сделок, четыре процента пришлось на многокомнатное жилье», — рассказали аналитики.

При этом 28 процентов от всех сделок в октябре было заключено в ценовом диапазоне от 9 до 12 миллионов рублей. На ценовой сегмент квартир за 12-15 миллионов рублей и 15-30 миллионов рублей пришлось по 26 процентов сделок. Еще 15 процентов составили объекты за шесть-девять миллионов рублей, а на квартиры стоимостью более 30 миллионов рублей пришлось три процента. Меньше всего квартир было продано в бюджете до шести миллионов — два процента, уточнили в компании.

Ранее были перечислены районы с самой дешевой арендой жилья в Москве.