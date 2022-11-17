Перечислены районы с самой дешевой арендой жилья в Москве

Районы с самой дешевой арендой жилья перечислили «Ленте.ру» аналитики крупного сервиса по поиску недвижимости. Стало известно, что в октябре текущего года стоимость долгосрочной аренды жилья в Москве снизилась на 20 процентов.

«Теперь однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 40 тысяч рублей, двухкомнатную — за 60 тысяч рублей, трехкомнатную — за 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На данный момент самые дешевые лоты в столице находятся в Молжаниновском районе на севере города. Квартиру здесь можно арендовать за 35 тысяч рублей, а студию — за 22 тысячи рублей.

В топ-5 рейтинга также вошли Ярославский район (СВАО) с арендной ставкой в месяц 37 тысяч рублей, Косино-Ухтомский район (ВАО), Некрасовка (ЮВАО) и Бирюлево Западное (ЮАО), где в среднем квартиры сдают за 38 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, были названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем в прошлом месяце. В этот список попали Покровское-Стрешнево (СЗАО), где средняя ставка за месяц достигла 120 тысяч рублей за месяц аренды. Далее расположился Красносельский район (ЦАО), где средняя ставка упала до 100 тысяч рублей, Хорошевский район (САО) — до 85 тысяч рублей, Басманный район (ЦАО) — до 130 тысяч рублей и район Аэропорт (САО) — до 85 тысяч рублей.

Ранее эксперты сообщили, что по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2 процента, двухкомнатных — на 8,5 процента.