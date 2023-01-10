Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе зимой

Самым популярным направлением для путешествий на автобусе в зимнее время года оказалась Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис OneTwoTrip.

«Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на билеты на период с 1 по 31 января 2023 года. Оказалось, что наибольшим спросом пользуется Москва: варианты путешествий в столицу на автобусе искали 21 процент клиентов сервиса. Средняя стоимость билета — 2250 рублей», — пишет агентство.

Востребованным у туристов также оказался Санкт-Петербург, куда попасть желает почти каждый десятый пользователь сервиса (9,3 процента). Билет на автобус путешественнику обойдется в среднем в 2130 рублей.

В тройку самых популярных направлений вошел и Минск: путешествием в столицу Белоруссии интересовались 3,2 процента пользователей. Средний счет за билет в одну сторону составляет 1880 рублей. Кроме того, в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Сочи, Волгоград, Тбилиси и Хельсинки.

Ранее были названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей.