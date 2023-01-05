Названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей

Самые популярные новогодние направления за границу назвали россияне в совместном исследовании специалистов группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и маркетплейса авторских туров YouTravel.me. Результаты опроса есть распоряжении «Мосленты».

«Популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Израиль, Казахстан, Узбекистан и Грузия. В пятерку лидеров у путешественников впервые вошло Королевство Марокко», — говорится в пресс-релизе.

При этом самой популярной тематикой для новогоднего путешествия стал автотур — его выбирал каждый третий россиянин (30 процентов). Открыть для себя новые вкусы, попробовать необычные блюда в гастрономическом путешествии стремится каждый пятый (20 процентов).

Ранее были определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники.