Названы самые популярные направления из Москвы на Новый год

Самые популярные железнодорожные направления из Москвы по России в новогодние праздники назвали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, сообщает ТАСС.

«Больше всего поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, как и год назад. Однако доля этого направления пока существенно ниже, чем годом ранее — было 11 процентов, а сейчас пока 6,5 процента. За билет в одну сторону платят в среднем 2,349 тысячи рублей — на два процента меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.

На втором месте по популярности оказались путешествия на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону. Стоимость поездки в одну сторону в южном направлении составляет в среднем 4,3 тысячи рублей.

Тройку лидеров замкнуло направление Москва — Казань. Специалисты сервиса подчеркнули, что год назад это направление также вошло в число востребованных направлений на новогодние праздники. Средний чек в одну сторону составил 3,2 тысячи рублей.

Ранее россияне определили подходящие для «отпуска мечты» направления внутри страны.