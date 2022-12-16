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06:38, 16 декабря 2022
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Названы самые популярные подарки у россиян на Новый год

Названы самые популярные подарки у россиян на Новый год

Россияне назвали подарки, которые собираются презентовать родным и друзьям на Новый год. Опрос проводился сервисом «Работа.ру» и компанией «СберМегаМаркет», его результаты имеются в распоряжении «Мосленты». В исследовании приняли участие более пяти тысяч жителей разных регионов страны.

«Самым популярным подарком оказались новогодние сладости и десерты — их планируют приобрести около половины опрошенных (47 процентов). Распространенными вариантами оказались также елочные и тематические украшения (45 процентов), парфюмерия, косметика и/или мыльные наборы (34 процента)», — говорится в сообщении.

29 процентов опрошенных планируют сделать презент своими руками, а 22 процента предпочитают дарить игрушки, чтобы придать празднику атмосферу детства. В топ-десять самых популярных подарков также попали декор для дома, предметы гардероба, алкоголь, книги и деньги.

Также выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время четверть респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей.

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