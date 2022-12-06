Россияне назвали самые перспективные профессии в новом году

Самой перспективной работой в новом, 2023 году, по мнению россиян, станет профессия IT-специалиста, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». Респонденты могли выбрать несколько вариантов.

«Большинство опрошенных (62 процента) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40 процентов респондентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача. 28 процентов участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям», — говорится в материалах исследования.

По мнению 20 процентов опрошенных, в 2023 году высокий спрос будет на строителей, 18 процентов считают, что востребованным будет младший медицинский персонал, а 17 процентов видят перспективной работу аналитиком.

Еще 15 процентов пользователей отметили, что перспективной станет работа менеджеров по продажам и столько же опрошенных отметили профессию врачей-инфекционистов. 14 процентов опрошенных считают, что в новом году наиболее востребованными станут юристы, 12 процентов отметили, что маркетологи, 10 процентов — HR-специалисты. Другие профессии, которые отмечали респонденты, набрали менее 10 процентов.

Ранее были определены самые популярные у москвичей профессии.