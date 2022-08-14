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Названы самые популярные профессии москвичей

Названы самые популярные профессии москвичей
Фото: Unsplash

Самыми популярными сферами трудоустройства для москвичей оказались сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика. Об этом сообщает официальный сайт мэра.

«На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тысяч вакансий, из них около 60 процентов — по этим направлениям. Кандидаты определяют правила игры, ведь предложений о работе больше, чем претендентов на нее», — пояснила первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Александра Александрова.

В сфере услуг самыми популярными профессиями стали повар, официант, парикмахер и администратор на ресепшн, уточнила спикер. В оптовой и розничной торговле наиболее востребованы менеджеры по продажам и продавцы-консультанты, в отрасли логистики — водители и диспетчеры.

Ранее стало известно о самой высокооплачиваемой вакансии в Москве. Ей стала должность врача-стоматолога с зарплатой от 350 тысяч рублей в месяц.

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