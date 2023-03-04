Названы самые популярные районы Москвы для покупки «вторички»
Самые популярные районы Москвы для покупки вторичного жилья назвали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия». Лидером стали Кузьминки.
«Больше всего вторичной недвижимости продается в следующих районах: Марьино, где доля сделок составляет 20 процентов, Кузьминки — 17 процентов, Братеево — 15 процентов, Головинский — 11 процентов, Бабушкинский — 10 процентов, Сокольники —8 процентов, Щукино — 7 процентов, Теплый Стан — 5 процентов, Академический — 4 процента и Даниловский — 3 процента», — говорится в сообщении.
По словам экспертов, эти районы привлекают покупателей оптимальным соотношением цены приобретаемого жилья и комфортными ежемесячными платежами по ипотеке, наличием парков, социальной инфраструктуры и транспортной доступностью.
В числе покупателей вторичного жилья есть и люди, рассчитывающие на программу реновации и получение новой квартиры в будущем, отметила руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко.
Самые дешевые квартиры комфорт-класса аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы.