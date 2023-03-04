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11:25, 04 марта 2023
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Самые дешевые квартиры обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы

Самые дешевые квартиры обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самые дешевые квартиры комфорт-класса аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» обнаружили в Зеленограде и на юго-западе Москвы, сообщают «Известия».

«По данным экспертов, наиболее доступные новостройки данной категории можно купить в ЗелАО по цене 204,1 тысячи рублей за один квадратный метр. Средняя цена лота в округе составляет 8,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Средняя цена «квадрата» в Юго-Западном административном округе сейчас составляет 230 тысяч рублей, а цена лота 11,7 миллиона рублей. На юге Москвы квадратный метр оценивается в среднем в 272,1 тысячи рублей.

Ранее была названа цена самой дешевой проданной квартиры в Москве.

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