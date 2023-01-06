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20:02, 06 января 2023
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Названы самые популярные станции московского метро на новогодние праздники

Названы самые популярные станции московского метро на новогодние праздники
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Станции московского метро, которые пользуются большей популярностью у пассажиров на новогодние праздники, были названы в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Мы посмотрели, куда чаще всего москвичи ездят во время новогодних каникул, — станции-лидеры: "Воробьевы горы" — число пассажиров увеличилось на 94 процента, "Площадь революции" — на 85 процентов, "ВДНХ" — на 63 процента, "Лубянка" — на 57 процентов», — говорится в сообщении.

Также после открытия эскалаторной галереи почти в два раза увеличилось число пассажиров на станции «Воробьевы горы». Больше пассажиров стало на станциях около мест для прогулок, площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» и новогодних елок, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 января поездка на Кольцевой линии московского метро будут ходить только по часовой стрелке.

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