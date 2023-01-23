Названы самые популярные у москвичей города для покупки квартиры

Самые популярные у москвичей российские города для покупки квартиры назвала РИА Недвижимости руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

«В топе городов, интересных для москвичей с точки зрения покупки жилья, в 2022 году оказались Санкт-Петербург (20,7 процента в структуре межрегионального спроса), Краснодар и Сочи (суммарно 33,4 процента)», — рассказала она.

Кроме того, для покупки жилой недвижимости у москвичей востребованы Екатеринбург — 10,1 процента, Нижний Новгород — 7,8 процента и Тула — 6,9 процента. Около 11,4 процентов заявок в прошлом году поступило на города и поселки Алтайского края.

По словам Никитиной, большинство москвичей, покупающих жилье в этих городах, хотят продать квартиру в столице, а разницу использовать в качестве финансовой подушки безопасности.

Многие покупают квартиры в инвестиционных целях, в том числе для сдачи в аренду, из-за регулярных командировок или для расширения собственного бизнеса.

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