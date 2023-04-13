Выявлены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса

Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса выявил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, большинство самозанятых жителей столицы занимаются пассажирскими перевозками, доставками, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, а также строительством.

Как отметил Ефимов, количество самозанятых москвичей составляет 18 процентов от общего количества самозанятых в России. За три года они заработали суммарно более 637 миллиардов рублей.

Ранее Оксана Самойлова назвала размер заработка своей 11-летней дочери.