Назван самый популярный город России для спонтанных поездок
Самым популярным городом России для спонтанных поездок стала Москва. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Аналитики выяснили, что 40 процентов билетов в столицу приобретено в день отправления. Вторым по популярности городом России специалисты назвали Санкт-Петербург — туда спонтанно отправляются 12 процентов путешественников. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург, билеты день в день туда покупают 6,6 процента туристов.
В топ-5 популярных городов для спонтанных поездок также попали Казань и Сочи. В эти города готовы сорваться 4,6 и 3,4 процента соответственно.
Среди зарубежных направление популярны Таджикистан (31 процент), Киргизия (23 процента) и Армения (12 процентов).
За прошедший год доля спонтанных поездок упала почти в два раза — с 6,4 до 3,3 процента, сообщили аналитики. Процент уехавших таким образом за рубеж остался прежним — 1,5 процента.
Ранее Москва стала самым популярным городом России для туристических поездок в июне 2022 года.