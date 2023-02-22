Назван самый «популярный» женский вытрезвитель в Москве

Самый «популярный» женский вытрезвитель в Москве назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

Так, самое известное женское заведение находилось на Плющихе, а еще одно располагалось на Каланчевской улице. Всего в Москве в советское время функционировало порядка двадцати вытрезвителей.

Среди «клиенток» вытрезвителя на Плющихе были не только простые горожанки, отметил Бурт. Туда попадали и артистки, и певицы, и жены министров и партийных деятелей. По его словам, дамы попадались голосистые, они то плакали, то кричали, грозя работникам вытрезвителя своим связями.

Ранее москвичка вспомнила работу в столичном вытрезвителе. Она рассказала, что студенткой ездила туда дежурить дважды в месяц в рамках добровольно-принудительной комсомольской работы.