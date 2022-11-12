Назван самый популярный запах у московских автомобилистов

Самым популярным запахом у московских автомобилистов стал аромат бабл-гам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»

По имеющейся информации, спрос на ароматизаторы воздуха в октябре вырос в столице на 79 процентов. Стало известно, что запах баб-гам также предпочитают жители Нижнего Новгорода и Волгограда. В Перми и Краснодаре водители отдают предпочтение запаху кофе и ванили, а в Омске наиболее популярными оказались запахи океана и арбуза.

В Воронеже водители отдают предпочтение ванили, хвое и дыне, в Екатеринбурге — кокосу, в Самаре — ванили и вишни, а в Ростове-на-Дону — жасмину и клубнике.

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