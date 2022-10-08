Звезда сериала «Реальные пацаны» сравнила москвичей и жителей регионов

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер, в беседе с «Мослентой» сравнила москвичей и жителей регионов.

«Мне кажется, что люди в регионах более счастливые и довольные жизнью, чем в столице. Почему? Да у них элементарно больше времени на это. Хотя и в Москве есть счастливые люди, например, я! Но то, что тут все погружены в работу, — это правда», — поделилась мнением артистка.

По словам Бербер, москвичи живут в вечном режиме офиса. И если человек в какой-то момент захочет остановиться, и отдохнуть, то ему есть смысл уехать из города на какое-то время.

Ранее известный режиссер Никита Кобелев назвал москвичей черствыми и холодными.