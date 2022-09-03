Стало известно о самом популярном типе квартир в Москве и Подмосковье

Однокомнатные квартиры в новостройках оказались самым популярным видом жилья в Москве и Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

Эксперт отметила, что в Москве на однокомнатные квартиры доля спроса составляет 37 процентов, 30 процентов приходится на двухкомнатные квартиры со средним метражом 55,8 квадратных метра и 16,7 процента — на студии со средней площадью 24,3 квадратных метра.

В Подмосковье наибольшим спросом также пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры — доля спроса на них составляет 34,4 и 30,4 процента соответственно. «За год средняя площадь однушек снизилась на 2,5 процента и составила 36,5 квадратных метра, двухкомнатных квартир — на четыре процента, до 53,7 квадратных метра, трехкомнатных лотов — на девять процентов, до 65,5 квадратных метра», — отметила Кузнецова.

Ранее были перечислены самые популярные у покупателей вторичного жилья в Москве типы домов.