Перечислены самые популярные у покупателей вторичного жилья в Москве типы домов

Самые популярные у покупателей вторичного жилья в Москве типы домов перечислили РБК специалисты «ЦИАН. Аналитики». Проанализировав число просмотров объявлений в своей базе, они сообщили, что за последние пять лет наибольшим спросом пользовались квартиры в «брежневках» (панельных и блочных домах высотой от девяти до 25 этажей 1960-1980-х годов постройки). За указанный период на них пришлась почти треть спроса — 29 процентов.

«До сих пор "брежневки" составляют основу застройки Москвы. Есть муниципальные районы, практически полностью состоящие из таких домов. На одно объявление о продаже квартир в "брежневках" приходится на 16 процентов больше просмотров, чем на среднестатистический лот на вторичном рынке российской столицы», — заявил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

По предоставленным специалистами данным, второе место в рейтинге досталось домам 1990-х и 2000-х годов постройки, на которые пришлось 23 процента просмотров. Третью позицию заняли построенные в 2010-е и 2020-е годы дома с 19 процентами.

«Сталинки» набрали 14 процентов и обосновались на четвертой строчке. Замкнули пятерку лидеров набравшие семь процентов просмотров советские кирпичные дома.

Ранее были названы города-миллионники с наибольшим подорожанием новостроек. Москва оказалась на последнем месте в ТОП-15.