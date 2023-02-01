Москвичам назвали самые подходящие породы собак для тренировки поводырей в метро

Самые подходящие породы собак для тренировки в качестве поводырей в столичном метро названы на официальном сайте мэра Москвы. Так, четвероного проводника могут получить инвалиды по зрению первой и второй группы, если у них есть такая рекомендация органов медико-социальной экспертизы.

«Как правило, в качестве проводников выбирают лабрадоров: они крупные, выносливые, быстро привыкают к новому хозяину. Проводниками могут служить также золотистые ретриверы, немецкие и восточноевропейские овчарки», — говорится в сообщении.

Ежегодно обучение проходят в среднем 40 собак, теперь их количество увеличится до 60. К будущей работе животных начинают приучать уже с первых недель жизни. А на полное обучение уходит от полугода до восьми месяцев.

Отмечается, что подросших собак специалисты обучают различным командам, они осваивают особые маршруты, проходят по оборудованному городку с препятствиями. Животные также учатся на площадках, имитирующих железнодорожную платформу, автобусную остановку, вход в здание. Во время отработки упражнений включается звуковое сопровождение — раздаются хлопки и другие громкие звуки. По окончанию курса животные сдают экзамен.

Ранее кинолог [назвал](https://moslenta.ru/news/city/populyarnuyu-porodu-25-12-2022.htm самую популярную породу собак в Москве. Москвичи чаще всего предпочитают заводить чихуахуа.