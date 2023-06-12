В центре Москвы нашли портал в прошлое

Столичным порталом в прошлое назвали Крутицкое подворье подписчики группы «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы интернет сообщества опубликовали историю этого знакового места в городе.

«Крутицкое подворье было учреждено в XIII веке. В Смутное время Успенский собор подворья стали считать главным собором страны: именно здесь стояли ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. А в XVIII веке Крутицкая епархия занимала территорию, сравнимую с сегодняшней Францией!» — отметил рассказчик.

Автор обратил внимание на уникальную архитектуру Крутицкого подворья, в частности — на арочную галерею-переход и покрытый большим количеством (около 1500-2000) изразцов теремок, который был построен архитекторами Осипом Старцевым и Ларионом Ковалевым в 1693-1694 годах.

«Здесь вы сможете мгновенно перенестись на несколько веков назад. Крутицкое подворье — место, где время будто замерло. Деревянные дома, булыжная мостовая и тишина вокруг — это такая редкость для нашего суетного города», — заявил рассказчик.

«Чудесное место!», «Действительно, портал в прошлое! Очень люблю там гулять», — отметили в комментариях юзеры.

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