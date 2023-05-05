В центре Москвы нашли уголок провинциальной Англии

Он рассказал, что церковь была построена в 1884 году, а в 1885-м в ней установили английский духовой орган. В советские годы орган был уничтожен, но, так как церковь славилась хорошей акустикой, позднее в ней установили электронный цифровой орган.

С 1960 года в здании располагалась занимавшаяся записью и выпуском грампластинок студия «Мелодия», в ней записывались многие знаменитые музыканты.

С 1991-го в церкви возобновились богослужения. Храм действующий, службы в нем проводятся на английском языке, уточнил автор. А с четверга по воскресенье по вечерам там проводятся концерты, в том числе и органной музыки.

«Очень красивое место», «Требуется реставрация, много разрушенного кирпича», «Мы каждый год в Рождество ходим на концерт органной музыки! Очень нравится домашняя, уютная атмосфера», «Когда-то коллектив, где работал мой папа, записывался там», — написали юзеры в комментариях.

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