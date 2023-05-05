В центре Москвы нашли уголок провинциальной Англии
Уголок провинциальной Англии нашли в Вознесенском переулке в Москве.
Уголок провинциальной Англии нашла в Вознесенском переулке в Москве пользовательница социальной сети «ВКонтакте». Сделанные ей фото англиканской церкви святого Андрея были опубликованы в группе «Неизвестная Москва. История, легенды».
«Церковь святого Андрея — единственная англиканская церковь в Москве, уголок провинциальной Англии. Ее готическая архитектура посреди московских переулков завораживает и притягивает внимание, главный вход украшен фигурами архангелов Гавриила и Михаила», — написал администратор сообщества.
Он рассказал, что церковь была построена в 1884 году, а в 1885-м в ней установили английский духовой орган. В советские годы орган был уничтожен, но, так как церковь славилась хорошей акустикой, позднее в ней установили электронный цифровой орган.
С 1960 года в здании располагалась занимавшаяся записью и выпуском грампластинок студия «Мелодия», в ней записывались многие знаменитые музыканты.
С 1991-го в церкви возобновились богослужения. Храм действующий, службы в нем проводятся на английском языке, уточнил автор. А с четверга по воскресенье по вечерам там проводятся концерты, в том числе и органной музыки.
«Очень красивое место», «Требуется реставрация, много разрушенного кирпича», «Мы каждый год в Рождество ходим на концерт органной музыки! Очень нравится домашняя, уютная атмосфера», «Когда-то коллектив, где работал мой папа, записывался там», — написали юзеры в комментариях.
Ранее пользователи сети нашли Испанию в Москве. Они отметили сходство ярко желтого дома на углу Трубной улицы и Последнего переулка с испанскими строениями.