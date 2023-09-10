«Порталы в прошлое» заметили на подмосковной улице

В подмосковных Химках заметили городские таксофоны. Соответствующие фотографии были опубликованы в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«Какой раритет рядом со станцией "Подрезково". В отличном состоянии сохранился. И, судя по всему, этот таксофон действующий, так как подключен к сети», — уточнил автор снимков.

«Порталы в прошлое», «Алло, Зиночка! Ты сейчас упадешь», «Осталось найти две копейки», «Ойфон 1.0. Нужно съездить ребенку показать, пока не утащили», «Жаль, у меня монеты не залежались, прикольно было бы позвонить», — написали пользователи сети.

Ранее москвичи вспомнили способ обрести «счастье за две копейки».